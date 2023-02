Juventus, le condizioni di Chiesa in vista del Nantes (Di martedì 21 febbraio 2023) Le condizioni di Federico Chiesa in vista della gara di ritorno di Europa League tra Nantes e Juventus. I dettagli Arrivano buone notizie sul recupero di Federico Chiesa in vista del ritorno degli spareggi di Europa League tra Nantes e Juventus, in programma giovedì sera. Come spiega la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, l’esclusione dai convocati per la trasferta di La Spezia è stata solamente precauzionale: nessuno dimentica il brutto e lungo stop che lo ha tenuto fuori fino a pochi mesi fa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Ledi Federicoindella gara di ritorno di Europa League tra. I dettagli Arrivano buone notizie sul recupero di Federicoindel ritorno degli spareggi di Europa League tra, in programma giovedì sera. Come spiega la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, l’esclusione dai convocati per la trasferta di La Spezia è stata solamente precauzionale: nessuno dimentica il brutto e lungo stop che lo ha tenuto fuori fino a pochi mesi fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

