Juventus, Carlos Augusto il successore di Alex Sandro (Di martedì 21 febbraio 2023) A riferirlo è la Gazzetta dello Sport . Carlos Augusto sta disputando una buona stagione con i brianzoli al primo anno di Serie A. E i bianconeri sono a caccia di un giocatore che possa sostituire ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 21 febbraio 2023) A riferirlo è la Gazzetta dello Sport .sta disputando una buona stagione con i brianzoli al primo anno di Serie A. E i bianconeri sono a caccia di un giocatore che possa sostituire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : SERVIZIO PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO PER TIFOSI JUVENTINI #CarlosAugusto del Monza vi sembra poco? Pensavate a… - forumJuventus : (Gds) 'Juventus: Carlos Agusto del Monza può prendere il posto sulla fascia sinistra del partente Alex Sandro'?… - Frances99584624 : RT @ZZiliani: SERVIZIO PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO PER TIFOSI JUVENTINI #CarlosAugusto del Monza vi sembra poco? Pensavate a #Robertson, #S… - Darmianismo36 : RT @ZZiliani: SERVIZIO PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO PER TIFOSI JUVENTINI #CarlosAugusto del Monza vi sembra poco? Pensavate a #Robertson, #S… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juve, anche Carlos Augusto per la fascia sinistra. Galliani: 'Non lo vendiamo' #juventus -