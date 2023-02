Juve, niente Nantes per Pogba, che punta al derby (Di martedì 21 febbraio 2023) Paul Pogba ha ancora qualche acciacco: difficile che sia nel gruppo per il Nantes: la Juve spera di riaverlo per il derby Pogba questa mattina ha disputato interamente la partitella a ranghi misti con la Juve Next Gen, ma difficilmente sarà a disposizione di Allegri per la trasferta europea contro il Nantes. Come riferisce Gazzetta.it il francese è guarito clinicamente, ma ha ancora qualche acciacco causato dall’ultimo infortunio. Pogba dovrebbe rimanere alla Continassa e allenarsi per provare a essere a disposizione per il derby col Torino di martedì prossimo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Paulha ancora qualche acciacco: difficile che sia nel gruppo per il: laspera di riaverlo per ilquesta mattina ha disputato interamente la partitella a ranghi misti con laNext Gen, ma difficilmente sarà a disposizione di Allegri per la trasferta europea contro il. Come riferisce Gazzetta.it il francese è guarito clinicamente, ma ha ancora qualche acciacco causato dall’ultimo infortunio.dovrebbe rimanere alla Continassa e allenarsi per provare a essere a disposizione per ilcol Torino di martedì prossimo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

