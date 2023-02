Juve, Mauro: 'Sciocco criticare Allegri, avete visto com'è stata costruita la squadra?' (Di martedì 21 febbraio 2023) Massimo Mauro è tornato a parlare del momento delicato che sta attraversando la Juve, sua ex squadra. Lo ha fatto sul Corriere dello... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) Massimoè tornato a parlare del momento delicato che sta attraversando la, sua ex. Lo ha fatto sul Corriere dello...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosad24 : RT @tuttonapoli: Mauro difende la Juve: 'Sarebbe lassù senza la penalizzazione e senza un super Napoli' - mauro_jfp : RT @SandroSca_rpa: In sostanza Torsello (Giudice Corte d'Appello FIGC) dice: 'Abbiamo dato 15 punti alla Juve SENZA CERTEZZA e senza ILLECI… - spagnuolo_mara : RT @tuttonapoli: Mauro difende la Juve: 'Sarebbe lassù senza la penalizzazione e senza un super Napoli' - mauro_marley : Che bella sta giustizia sportiva. Vanno di fretta solo per una squadra, per altre volano proroghe. Ammemde in ogni… - storico900 : RT @tuttonapoli: Mauro difende la Juve: 'Sarebbe lassù senza la penalizzazione e senza un super Napoli' -