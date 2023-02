Juve, Ihattaren pronto a tornare: Video della Serie A conferma (Di martedì 21 febbraio 2023) Mo Ihattaren è tornato a Torino con una missione: rimettersi in forma. Il giocatore più controverso della Juve ha ripreso ad allenarsi a Vinovo ed è pronto a rimettersi in pista. Un Video sui social lo mostra in attività con musica di sottofondo e in giro per la città. Appare imbolsito ma pronto a rialzarsi dopo un contraccolpo. Il suo messaggio è chiaro: “Ciò che ci definisce è come ci rialziamo bene dopo un contraccolpo“. La vita extra-calcio di Ihattaren non è stata facile: è stato infatti arrestato in Olanda con l’accusa di violenza nei confronti dell’ex fidanzata. Ma ora è tornato a Torino, pronto a dimostrare tutto il suo talento. Perché Mo Ihattaren è un campione che sa come rialzarsi dopo un contraccolpo. È un atleta che non ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) Moè tornato a Torino con una missione: rimettersi in forma. Il giocatore più controversoha ripreso ad allenarsi a Vinovo ed èa rimettersi in pista. Unsui social lo mostra in attività con musica di sottofondo e in giro per la città. Appare imbolsito maa rialzarsi dopo un contraccolpo. Il suo messaggio è chiaro: “Ciò che ci definisce è come ci rialziamo bene dopo un contraccolpo“. La vita extra-calcio dinon è stata facile: è stato infatti arrestato in Olanda con l’accusa di violenza nei confronti dell’ex fidanzata. Ma ora è tornato a Torino,a dimostrare tutto il suo talento. Perché Moè un campione che sa come rialzarsi dopo un contraccolpo. È un atleta che non ...

