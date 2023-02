Juve, Di Maria e il rebus sul futuro | Primapagina (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 00:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: “La Juventus ha diversi problemi negli ultimi tempi e non si sta parlando molto del rinnovo“. Chiaro il messaggio che Angel Di Maria ha lanciato sul suo futuro nei giorni scorsi. Il contratto con la Juve, firmato la scorsa estate dopo una lunga trattativa, aveva soltanto un anno di durata. Una richiesta esplicita dell’argentino, che non voleva legarsi per più stagioni ai bianconeri. Una scelta che, ora, lascia aperto ogni scenario, soprattutto visto quello che sta accadendo negli ultimi mesi dalle parti della Continassa. IDEA Juve – La scelta della nuova dirigenza bianconera è di rinviare a fine stagione ogni valutazione sui rinnovi, soprattutto su quelli di giocatori con stipendi così pesanti. Una volta che ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 00:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: “Lantus ha diversi problemi negli ultimi tempi e non si sta parlando molto del rinnovo“. Chiaro il messaggio che Angel Diha lanciato sul suonei giorni scorsi. Il contratto con la, firmato la scorsa estate dopo una lunga trattativa, aveva soltanto un anno di durata. Una richiesta esplicita dell’argentino, che non voleva legarsi per più stagioni ai bianconeri. Una scelta che, ora, lascia aperto ogni scenario, soprattutto visto quello che sta accadendo negli ultimi mesi dalle parti della Continassa. IDEA– La scelta della nuova dirigenza bianconera è di rinviare a fine stagione ogni valutazione sui rinnovi, soprattutto su quelli di giocatori con stipendi così pesanti. Una volta che ...

