Juve | cambia il futuro di Di Maria | ha detto sì a questa possibilità

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime suldi Angel Di, attaccante argentino dellantus con il contratto in scadenza. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ildi Angel Dipotrebbere molto presto. Dopo gli inizi difficili, l’argentino potrebbe rimanere un altro anno allantus. Il Fideo avrebbe aperto all’ipotesi di accettare un accordo al ribasso, prima di fare ritorno in Argentina per appendere gli scarpini al chiodo. Se ne riparlerà comunque più avanti dopo che stati risolti i dubbi del caso che ci sono in questo momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.