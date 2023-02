Juve, Bonucci: «Andiamo a Nantes per vincere» (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Leonardo Bonucci in vista della sfida con il Nantes della Juve: «L’Europa League è l’obiettivo della stagione» Leonardo Bonucci è stato protagonista di Junior Reporter sul canale Twitch della Juve. Di seguito le sue parole. RITORNO CON IL Nantes – «Si va per vincere, per una grande prestazione. Bisogna andare con la consapevolezza che sarà una partita dura, difficile, con l’obiettivo in testa. L’Europa League, una volta dentro, è l’obiettivo della stagione. Sto riprendendo la condizione, è una settimana che mi alleno ed è positivo. Sono stato fuori tanto, mi sono portato dietro quest’infortunio per qualche mese. Ora è importante stare nel gruppo e dare il contributo che si può dare. Anche 10-20-30 minuti, ognuno deve essere consapevole che quei ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Leonardoin vista della sfida con ildella: «L’Europa League è l’obiettivo della stagione» Leonardoè stato protagonista di Junior Reporter sul canale Twitch della. Di seguito le sue parole. RITORNO CON IL– «Si va per, per una grande prestazione. Bisogna andare con la consapevolezza che sarà una partita dura, difficile, con l’obiettivo in testa. L’Europa League, una volta dentro, è l’obiettivo della stagione. Sto riprendendo la condizione, è una settimana che mi alleno ed è positivo. Sono stato fuori tanto, mi sono portato dietro quest’infortunio per qualche mese. Ora è importante stare nel gruppo e dare il contributo che si può dare. Anche 10-20-30 minuti, ognuno deve essere consapevole che quei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Ho amato solo due maglie: Nazionale e Juve' Bonucci dimentica il Milan ?? - bonucci_leo19 : Di carattere. Da Juve. ???? #FinoAllaFine - romeoagresti : Qui Continassa, vigilia di #JuveNantes: #Bonucci e #Cuadrado in gruppo // Juve prepare for Nantes: Bonucci and Cuad… - ripjcx : @peppe_roncino Non ha considerato quello in cui Bonucci è allenatore della Juve con Chiellini dirigente - sabrinsky1 : RT @GoalItalia: 'Ho amato solo due maglie: Nazionale e Juve' Bonucci dimentica il Milan ?? -