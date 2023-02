Juve, Alex Sandro ai saluti: per la sinistra spunta la freccia Carlos Augusto (Di martedì 21 febbraio 2023) La Juve mette la freccia... a sinistra. Con Alex Sandro che saluterà Torino a fine anno, a meno di clamorosi dietrofront (nel suo contratto c'è una clausola per il rinnovo automatico di un anno in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 febbraio 2023) Lamette la... a. Conche saluterà Torino a fine anno, a meno di clamorosi dietrofront (nel suo contratto c'è una clausola per il rinnovo automatico di un anno in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, Alex Sandro ai saluti: per la sinistra spunta la freccia Carlos Augusto: Juve, Alex Sandro ai saluti: per la… - Bertolca10 : Con il Monza che ha fatto bottino pieno contro la Juve, i bianconeri guardano ad un sostituto per Alex Sandro in ca… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Juve, Alex Sandro ai saluti: per la sinistra spunta la freccia Carlos Augusto - Gazzetta_it : #Juve, Alex Sandro ai saluti: per la sinistra spunta la freccia Carlos Augusto - Alex_Cruijff14 : @CesareCariddi Juve-Villarreal è la meno peggio Poi abbiamo: sconfitta con i dopolavoristi delle ferrovie israelia… -