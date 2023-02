Justice League | un cosplayer reinventa il DCU creando una linea di alta moda VIDEO

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il modello, stilista e regista Wisdom Kaye ha condiviso su Twitter unin cui indossa abiti personalizzati ispirati al DCU laddove ha creato una vera e propriadi. La collezione presenta capi modellati su Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg e Aquaman della. Tutti vestiti distinti da grandi firme, da Heliot Emil, Supreme, Dsquared, Ami Paris, YSL, Balmain e molte altre etichette didi fascia. Kaye ha già indossato abiti ispirati ai Teen Titans, al Marvel Cinematic Universe oppure a The Boy e ad altri personaggi della cultura pop. The, but high fashion. pic.twitter.com/E8stSyb7s1 — Wisdom Kaye (@modsiwW) February 17, 2023 Gli abiti di Kaye sono ...

Gli incontri di Chance con i vari membri dellaInternational sono tappe della sua indagine e ognuno di essi, oltre che portare elementi per lo scioglimento del caso, rivela anche ...Se ve lo chiedessero oggi, il 97% di voi risponderebbe " The Suicide Squad , quello di Gunn", e il restante, coraggioso 3% "la versione di Zack Snyder della". C'è però stato un ...

Justice League, un cosplayer reinventa il DCU creando una linea di ... ScreenWorld

La Justice League secondo James Gunn: da Lanterns a Paradise Lost Everyeye Cinema

Suicide Squad Kill The Justice League: data di uscita, Batman, Arkhamverse e personaggi Everyeye Videogiochi

Justice League: Warner carica una scena della versione di Joss ... Comics Universe

Justice League Dark: lo sviluppo della serie è stato cancellato | TV BadTaste.it Cinema

Il 2023 è l'anno in cui i giocatori potranno mettere le mani su Suicide Squad Kill The Justice League, ma cosa sappiamo sul gioco di RocksteadyNOTIZIA di CRISTIANO OGRISI — 18/02/2023 Prima che la Suicide Squad affronti i più grandi supereroi del mondo in Suicide Squad: Kill the Justice League, scopri come questa Task Force X si è costituita ...