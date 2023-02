Jorginho sul Napoli: "Osimhen? Dissi a Giuntoli di prenderlo subito. Non conoscevo Kvaratskhelia, è impressionante!'' (Di martedì 21 febbraio 2023) Jorginho: "Napoli nel cuore, gli azzurri hanno un'energia meravigliosa che fa vincere, Osimhen? Dissi a Giuntoli di prenderlo subito" Jorginho, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Supertele, trasmissione in onda su DAZN. Queste le sue parole: Differenza con la Premier League "La differenza con la Serie A TIM c'è e si vede. In tutte le partite devi lottare fino in fondo perché sono tutte molto difficili". La stagione dell'Arsenal "Siamo molto contenti, siamo una delle big della Premier League. -afferma Jorginho - Sono molto felice di vivere questa esperienza coi Gunners, poi alla fine vedremo cosa succederà. Ovviamente ci credo molto a vincere il campionato". La rivalità col ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 febbraio 2023): "nel cuore, gli azzurri hanno un'energia meravigliosa che fa vincere,di, ex centrocampista del, ha rilasciato un'intervista a Supertele, trasmissione in onda su DAZN. Queste le sue parole: Differenza con la Premier League "La differenza con la Serie A TIM c'è e si vede. In tutte le partite devi lottare fino in fondo perché sono tutte molto difficili". La stagione dell'Arsenal "Siamo molto contenti, siamo una delle big della Premier League. -afferma- Sono molto felice di vivere questa esperienza coi Gunners, poi alla fine vedremo cosa succederà. Ovviamente ci credo molto a vincere il campionato". La rivalità col ...

