Jorginho | «Consigliai Osimhen a Giuntoli | ci avevo giocato contro»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il centrocampista dell’Arsenal,, ha rilasciato un’intervista a Dazn, ospite di Supertele, con Pierluigi Pardo.ha parlato delle differenze tra Serie A e Premier League. «La differenza con la Serie A TIM c’è e si vede. In tutte le partite devi lottare fino in fondo perché sono tutte molto difficili». Sulla stagione dell’Arsenal: «Siamo molto contenti, siamo una delle big della Premier League. Sono molto felice di vivere questa esperienza coi Gunners, poi alla fine vedremo cosa succederà. Ovviamente ci credo molto a vincere il campionato.il Manchester City abbiamo avuto le occasioni e non le abbiamo sfruttate, mentre siamo stati puniti con le loro chances. Da quella sfida sono uscito più convinto delle nostre forze perché abbiamo costretto il City a lanciare lungo dalla propria area. Per il risultato siamo ...