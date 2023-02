Joker: Folie à Deux, la colonna sonora sarà ispirata ai musical di Liza Minnelli? (Di martedì 21 febbraio 2023) Cabaret e gli altri musical con Liza Minnelli saranno la fonte d'ispirazione primaria per le musiche di Joker: Folie à Deux, secondo un'indiscrezione trapelata su Twitter. Dopo l'annuncio che l'atteso sequel di Joker, Joker: Folie à Deux, sarà un musical, ecco svelati i primi dettagli sulle musiche del film. A quanto pare, modello primario della colonna sonora saranno Cabaret e gli altri musical interpretati da Liza Minnelli. Non è ancora chiaro come le canzoni verranno implementate nella storia, ma secondo Comicbookmovie.com la narrazione sarà divisa tra le prospettive distorte di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) Cabaret e gli altriconsaranno la fonte d'ispirazione primaria per le musiche di, secondo un'indiscrezione trapelata su Twitter. Dopo l'annuncio che l'atteso sequel diun, ecco svelati i primi dettagli sulle musiche del film. A quanto pare, modello primario dellasaranno Cabaret e gli altriinterpretati da. Non è ancora chiaro come le canzoni verranno implementate nella storia, ma secondo Comicbookmovie.com la narrazionedivisa tra le prospettive distorte di ...

