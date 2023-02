John Malkovich sulla scomparsa dell'amico Julian Sands: "Un evento molto triste" (Di martedì 21 febbraio 2023) Sands è scomparso nel gennaio scorso mentre effettuava un'escursione in California e da allora non si sono più avute sue notizie. Nel corso della presentazione del film Seneca al Berlino Film Festival, John Malkovich ha parlato della scomparsa dell'amico Julian Sands, di cui si sono perse le tracce nel gennaio scorso mentre effettuava un'escursione in California. A Malkovich è stato chiesto se avesse "qualche parola per Julian e per la sua famiglia" in merito alla sua scomparsa. Malkovich e Sands sono co-protagonisti di Seneca. "Io e Julian eravamo amici molto stretti", ha dichiarato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023)è scomparso nel gennaio scorso mentre effettuava un'escursione in California e da allora non si sono più avute sue notizie. Nel corsoa presentazione del film Seneca al Berlino Film Festival,ha parlato, di cui si sono perse le tracce nel gennaio scorso mentre effettuava un'escursione in California. Aè stato chiesto se avesse "qualche parola pere per la sua famiglia" in merito alla suasono co-protagonisti di Seneca. "Io eeravamo amicistretti", ha dichiarato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comingsoonit : Al Festival di Berlino per Seneca, in cui recitano entrambi, #JohnMalkovich parla della profonda tristezza per la s… - mymovies : Seneca, un affascinante one man show di John Malkovich. In anteprima alla Berlinale ??? #Seneca #Berlinale… - ciaosononuovoqu : Gira voce che tra un secolo circa pochi eletti potranno vedere John Malkovich che beve un cognac rivelarci quali fo… - WizzyLu3 : #Seneca: John #Malkovich è il filosofo e politico romano nel film del regista Robert Schwentke che verrà presentato… - CinemaMio : John Malkovich, Gerard Depardieu e Jeremy Irons La maschera di ferro (The Man in the Iron Mask) - 1998 diretto d… -