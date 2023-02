Johann Zarco convinto della forza di Ducati | “Difficile per gli altri…”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Un po’ provocatore. Un po’ fortementepotenza dimostrata dalla flotta, che dovrebbe riecheggiare anche in questa annata, nella scorsa stagione.è pronto a dire la sua alla guida di Pramac Racing, con il francese voglioso di continuare a scoprire il percorso di crescita intrapreso dai bolidi di Borgo Panigale. Sarà un assolo del Costruttore italiano anche nel 2023? Le dichiarazioni sicure di(Credit foto – pagina Facebook)“Non sarà divertente per gli altri piloti – ha detto ai microfoni di Crash.netdi Pramac Racing alla vigilia di questo nuovo Motomondiale 2023 che si appresta a vivere nella flotta di Borgo Panigale che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dianatamantini : JOHANN ZARCO solo 16° nei test MotoGP a Sepang, ma senza pensare al tempo. Continua la ricerca del feeling perfetto… - corsedimoto : JOHANN ZARCO non si è fatto vedere granchè nei test di Sepang. Sostiene che non ha pensato al tempo, ma qualche pro… -

E soddisfazione trapela anche dal box Prima Pramac Racing, con Jorge Martin ealle prese anch'essi con la GP23, mentre non potrebbero essere più soddisfatti i piloti dei team Gresini e ...In casa Prima Pramac, Jorge Martin è soddisfatto del motore 2023 e ha terminato i test al quinto posto, mentresi è concentrato sulla carena "effetto suolo": per lui il 16° tempo. Tra ...

MotoGP: Johann Zarco e Ducati, questione di feeling Corse di Moto

MotoGP Zarco: "La nuova Ducati Non sarà divertente… per gli altri!" La Gazzetta dello Sport

MotoGP, Pramac due facce a Sepang: bene Martin, Zarco da tester Footballnews24.it

MotoGP, Johann Zarco punta sul fisico: obiettivo prima vittoria Corse di Moto

MotoGP: Johann Zarco, l'anno della svolta Corse di Moto

La MotoGP fa tappa in Malesia per la tre giorni di test invernali presso il circuito di Sepang. Con l’intero pacchetto di moto Ducati confermatosi come il migliore dell’intero lotto in griglia, anche ...Jorge Martin si è mostrato entusiasta del nuovo motore di Ducati, con cui assicura che guadagnerà più tempo in frenata che in velocità di punta, visto che ora può fermare la moto molto prima.