Jannik Sinner, spunta al suo fianco una misteriosa compagna: chi è la nuova fidanzata del tennista (Di martedì 21 febbraio 2023) Negli ultimi giorni Jannik Sinner è stato battuto in finale all'Atp Rotterdam, ma si è consolato in dolce compagnia: chi è la dolce metà che non si era mai vista prima. Al momento è dodicesimo nella classifica generale Atp, ma il suo obiettivo resta quello di arrivare nelle primissime posizioni. Il tennista italiano, classe 2001, Jannik Sinner, è stato sconfitto in finale nelle ultime ore a Rotterdam dal campione russo Daniil Medvedev. Negli ultimi mesi è tornato alla ribalta dopo un periodo di flessione, ma ora il tennista altoatesino vuole consacrarsi definitivamente dopo l'exploit degli ultimi anni. Fuori dal campo, però, si è potuto consolare in dolce compagnia dimenticando il mancato trionfo.

