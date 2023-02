Jankto 'non mi pento del coming out, ora mi sento libero' (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sono felicissimo della decisione che ho preso, è stato molto importante per me farlo. Per alcuni è una rivoluzione, soprattutto in un mondo come quello del calcio che è chiaramente omofobo, ma per me ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sono felicissimo della decisione che ho preso, è stato molto importante per me farlo. Per alcuni è una rivoluzione, soprattutto in un mondo come quello del calcio che è chiaramente omofobo, ma per me ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : L’ex giocatore di Ascoli, Udinese e Samp Jakub #Jankto: “Ciao, sono Jakub #Jankto. Sono gay e non voglio più nasco… - ilpost : «Voglio vivere la mia vita liberamente. Senza paura. Senza pregiudizi. Senza violenza. MA con amore. Sono omosessua… - GoalItalia : 'Voglio vivere in libertà senza pregiudizio: sono omosessuale e non voglio più nascondermi' Jakub #Jankto, ex Udin… - glooit : Jankto 'non mi pento del coming out, ora mi sento libero' leggi su Gloo - alkhimiyah : RT @FBiasin: L’ex giocatore di Ascoli, Udinese e Samp Jakub #Jankto: “Ciao, sono Jakub #Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi”.… -