Jankto: 'Il mondo del calcio è un po' omofobo, ora sono finalmente libero' (Di martedì 21 febbraio 2023) Jakub Jankto sa di aver fatto la cosa giusta . Il coming out di qualche giorno fa è stato una liberazione per lui, come un gol agli ultimi istanti di una partita importante. In esclusiva per la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Jakubsa di aver fatto la cosa giusta . Il coming out di qualche giorno fa è stato una liberazione per lui, come un gol agli ultimi istanti di una partita importante. In esclusiva per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : L’ex giocatore di Ascoli, Udinese e Samp Jakub #Jankto: “Ciao, sono Jakub #Jankto. Sono gay e non voglio più nasco… - eleonorauselli : RT @Gazzetta_it: #Jankto alle Iene: 'Il mondo del calcio è omofobo, ma dopo il coming out gioco col sorriso' - Vincenzo140893 : RT @fabiofabbretti: Jakub Jankto a #LeIene dopo il coming out: «Sono libero! Il mondo del calcio è omofobo? Se sono io il primo calciatore… - fabiofabbretti : Jakub Jankto a #LeIene dopo il coming out: «Sono libero! Il mondo del calcio è omofobo? Se sono io il primo calciat… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Jankto: “Coming out? Ora mi sento libero, ma mondo del calcio un po’ omofobo” -