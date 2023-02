Jankto: 'Il mondo del calcio è omofobo. Sarri? Ecco cosa penso di lui' (Di martedì 21 febbraio 2023) "Il mondo del calcio è omofobo? Sicuramente un po' sì, perché se sono io il primo calciatore a fare coming out, è così" . Sono le parole di Jakub Jankto a "Le Iene" . Il centrocampista ceco, con un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 febbraio 2023) "Ildel? Sicuramente un po' sì, perché se sono io il primo calciatore a fare coming out, è così" . Sono le parole di Jakuba "Le Iene" . Il centrocampista ceco, con un ...

