Jankto: «Il coming out per molti è una rivoluzione, per me è normale» (Di martedì 21 febbraio 2023) L'ex centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto, è stato intervistato dalla trasmissione televisiva 'Le Iene' una settimana dopo il suo coming out. Di seguito la sua intervista: Il gesto che hai fatto, nel mondo del calcio, è una rivoluzione pazzesca. Che cosa è successo dopo che tu hai fatto coming out? «Per alcuni è una rivoluzione, per me è una cosa assolutamente normale». Ma qual è stata la reazione della gente? «Mi hanno applaudito, l'abbiamo visto ieri sera, nella prima partita dopo il coming out quindi le sensazioni sono top». Sul campo, una volta fatto il coming out, non ti senti più libero? Cioè, cambia il tuo modo di giocare, di vivere lo sport? «Ho postato su Instagram che, dopo tanto tempo, avevo giocato con il sorriso. Puoi vincere, fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : È un giorno storico per il calcio mondiale: il giorno in cui un calciatore di alto livello - Jakub Jankto, 27 anni,… - FBiasin : L’ex giocatore di Ascoli, Udinese e Samp Jakub #Jankto: “Ciao, sono Jakub #Jankto. Sono gay e non voglio più nasco… - CB_Ignoranza : Jakub Jankto, ex calciatore di Udinese e Sampdoria, ha appena deciso di fare coming out sul proprio Instagram, trov… - edoardo_go : RT @pallonatefaccia: Poco dopo il coming out di Jankto, le calciatrici della #Juventus Lisa Boattin e Linda Sembrant hanno rivelato di aver… - lakakadonkey : RT @DiMarzio: Le parole di #Jankto dopo il coming out: 'Proteggerò mia moglie e mio figlio' -