Jankto: Il Calcio è Omofobo, Ecco Cosa Penso su Libero | Primapagina (Di martedì 21 febbraio 2023) Jakub Jankto, ex centrocampista dell'Udinese e della Sampdoria, ha fatto una dichiarazione epocale al mondo: ha coming out ed è gay. Questa sera andrà in onda in forma integrale l'intervista concessa a Le Iene. Ecco alcune anticipazioni. FELICISSIMO – La decisione di rivelare al mondo la sua omosessualità, dopo 27 anni, è stata una scelta importante e lui è felicissimo. IL COMING OUT – Per alcuni è una rivoluzione, per lui è una Cosa assolutamente normale. La sua decisione ha ricevuto applausi, come dimostrato nella partita giocata ieri sera dopo il coming out. Libero – Jakub si sente più Libero sul campo e lo ha dimostrato postando su Instagram una foto in cui sorrideva dopo tanto tempo. CORI OMOFOBI – Quando gioca fuori casa, gli vengono rivolte parole offensive da parte degli ultras.

