Jankto e il coming out: 'Finalmente sono libero, il mondo del calcio è abbastanza omofobo' (Di martedì 21 febbraio 2023) Jakub Jankto, ex calciatore di Sampdoria e Udinese e attualmente in prestito al Getafe dallo Sparta Praga, la settimana scorsa ha fatto coming out dichiarando al mondo la sua omosessualità. Il ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) Jakub, ex calciatore di Sampdoria e Udinese e attualmente in prestito al Getafe dallo Sparta Praga, la settimana scorsa ha fattoout dichiarando alla sua omosessualità. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : È un giorno storico per il calcio mondiale: il giorno in cui un calciatore di alto livello - Jakub Jankto, 27 anni,… - FBiasin : L’ex giocatore di Ascoli, Udinese e Samp Jakub #Jankto: “Ciao, sono Jakub #Jankto. Sono gay e non voglio più nasco… - CB_Ignoranza : Jakub Jankto, ex calciatore di Udinese e Sampdoria, ha appena deciso di fare coming out sul proprio Instagram, trov… - serieB123 : Jankto alle Iene dopo il coming out: «26 anni con una barriera. I tifosi mi hanno applaudito»… - cihorinunciato : RT @GoalItalia: Jankto in campo per la prima volta dopo il coming-out: applaudito dai tifosi dello Sparta Praga ?? -