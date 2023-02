Jankto a ‘Le Iene’: “Nel calcio c’è un po’ di omofobia, dopo il coming out mi sento libero” (Di martedì 21 febbraio 2023) Il primo calciatore professionista europeo a fare coming out, Jakub Jankto, ha raccontato a Le Iene cos’ha provato dopo aver annunciato al mondo la sua omosessualità: “Si tratta di una decisione piuttosto importante e ne sono felice. Per alcuni è una rivoluzione, per me è normale. Ammetto che dopo 26 anni con quella barriera mi sento davvero libero. Credo che scelte come la mia possono aiutare perché molte persone hanno paura di esporsi. L’ho fatto anche per proteggere mia moglie. Mio figlio? Adesso ha 3 anni e mezzo, ma spero che quando ne avrà 7-8 ci sia più liberta“. Il ceco ha poi detto la sua sull’omofobia nel mondo del calcio: “Sicuramente un po’ ce n’è, non a caso sono il primo a fare coming out (dopo Josh ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Il primo calciatore professionista europeo a fareout, Jakub, ha raccontato a Le Iene cos’ha provatoaver annunciato al mondo la sua omosessualità: “Si tratta di una decisione piuttosto importante e ne sono felice. Per alcuni è una rivoluzione, per me è normale. Ammetto che26 anni con quella barriera midavvero. Credo che scelte come la mia possono aiutare perché molte persone hanno paura di esporsi. L’ho fatto anche per proteggere mia moglie. Mio figlio? Adesso ha 3 anni e mezzo, ma spero che quando ne avrà 7-8 ci sia più liberta“. Il ceco ha poi detto la sua sull’nel mondo del: “Sicuramente un po’ ce n’è, non a caso sono il primo a fareout (Josh ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : “Come tutti ho i miei punti di forza e le mie debolezze. Ho una famiglia, degli amici e un lavoro dove per anni fac… - sportli26181512 : Jankto parla dopo il coming out: 'Il calcio è omofobo, io sono libero'. Poi risponde a Sarri e agli ultras: Per la… - sportface2016 : #Jankto a ‘Le Iene’: “Nel calcio c’è un po’ di omofobia, dopo il coming out mi sento libero” - sportli26181512 : #Jankto: 'Il mondo del calcio è omofobo. Sarri? Ecco cosa penso di lui': Le parole del centrocampista, ex Serie A,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LE IENE - Jankto: 'Dopo quel coming out mi sento veramente libero, se il mondo del calcio è omofobo? Un po' sì, perché… -