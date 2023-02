James Cameron vorrebbe dirigere un film su Hiroshima prima di Avatar 4

Leggi su screenworld

(Di martedì 21 febbraio 2023)sta già progettando il suo prossimo! Mentre: La via dell’acqua continua a superare i record di incassi, un articolo del Los Angeles Times rivela che il regista è intenzionato a procedere con l’adattamento di The Last Train From: The Survivors Look Back, un libro di Charles R. Pellegrino. Il libro racconta in modo dettagliato i bombardamenti delle città giapponesi die Nagasaki durante gli eventi della Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista dei sopravvissuti.aveva già espresso il suo interesse per l’adattamento della storia per il grande schermo nel 2010; come riporta Collider il regista avrebbe visitato e intervistato Tsutomu Yamaguchi, l’unico sopravvissuto noto che era presente durante entrambi i ...