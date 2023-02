Jacobelli: «Inter-Porto, buone chance. Inzaghi? Non capisco le critiche!» (Di martedì 21 febbraio 2023) L’Inter scenderà domani in campo a San Siro contro il Porto, una squadra certamente da non sottovalutare (vedi articolo). In occasione del match di Champions League ha parlato Xavier Jacobelli ai microfoni di TMW Radio nel corso de “L’Editoriale”. Ecco cos’ha riferito. buone chance ? Jacobelli ha detto la sua opinione sull’impegno in Europa dei nerazzurri contro il Porto: «L’Inter ha buone chance ma nessun avversario deve essere sottovalutato. Soprattutto il Porto che è una squadra che vanta una consolidata esperienza Internazionale. È allenata benissimo. L’Inter è consapevole che dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, essere arrivata in semifinale di Coppa Italia ed ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) L’scenderà domani in campo a San Siro contro il, una squadra certamente da non sottovalutare (vedi articolo). In occasione del match di Champions League ha parlato Xavierai microfoni di TMW Radio nel corso de “L’Editoriale”. Ecco cos’ha riferito.ha detto la sua opinione sull’impegno in Europa dei nerazzurri contro il: «L’hama nessun avversario deve essere sottovalutato. Soprattutto ilche è una squadra che vanta una consolidata esperienzanazionale. È allenata benissimo. L’è consapevole che dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, essere arrivata in semifinale di Coppa Italia ed ...

