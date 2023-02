J.K. Rowling: "Non penso a quello che diranno di me dopo la mia morte, non mi interessa" (Di martedì 21 febbraio 2023) Nei primi due episodi del podcast The Witch Trials of J.K. Rowling la creatrice di Harry Potter ha spiegato perché non ha problemi a condividere la propria opinione ed essere criticata. Il podcast The Witch Trials of J.K. Rowling ha debuttato e nei primi episodi la scrittrice offre il suo punto di vista sulle polemiche che l'hanno travolta negli ultimi anni. Il progetto, disponibile su piattaforme come Spotify e Audible, è composto da un totale di sette puntate, di cui due sono già disponibili. La scrittrice è stata criticata a causa delle sue dichiarazioni sulle persone transgender e per le sue posizioni riguardanti la possibilità di decidere in modo autonomo, anche a livello legale, la propria identità di genere. Negli episodi del podast J.K. Rowling ha sottolineato: "Non vado in giro … Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) Nei primi due episodi del podcast The Witch Trials of J.K.la creatrice di Harry Potter ha spiegato perché non ha problemi a condividere la propria opinione ed essere criticata. Il podcast The Witch Trials of J.K.ha debuttato e nei primi episodi la scrittrice offre il suo punto di vista sulle polemiche che l'hanno travolta negli ultimi anni. Il progetto, disponibile su piattaforme come Spotify e Audible, è composto da un totale di sette puntate, di cui due sono già disponibili. La scrittrice è stata criticata a causa delle sue dichiarazioni sulle persone transgender e per le sue posizioni riguardanti la possibilità di decidere in modo autonomo, anche a livello legale, la propria identità di genere. Negli episodi del podast J.K.ha sottolineato: "Non vado in giro …

