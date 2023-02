Izabel Goulart infiamma il Carnevale di Rio | bikini hot per le vie di Copacabana

Lei è, una modella brasiliana che, come sappiamo benissimo, essendo nata in Sudamerica ama il Carnevale. Ed è appunto per questo motivo che ha deciso di mettere una foto con un '...Leggi anche › Come sconfiggere la cellulite e la sensazione di pesantezza e gonfiore alle gambe Le top model, da Alessandra Ambrosio aPer concludere l'anno in pieno relax, la ...

Il Carnevale di Rio ha la sua (scultorea) regina: la top Izabel Goulart Io Donna

Eintracht-Napoli, la fidanzata del portiere dà spettacolo su Instagram Il Veggente

Il Carnevale di Rio è una festa travolgente: le scuole di samba incantano Io Donna

Izabel Goulart in vacanza con Kevin Trapp tra partite a racchettoni e... curve in mostra TGCOM

Izabel Goulart e Trapp, sexy acrobazie di Natale a St. Barths Tuttosport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Tra le regine dei festeggiamenti ci sarà lei, Izabel Goulart. La 38enne top model si sta preparando per gli eventi a cui parteciperà, dimostrando di essere più in forma che mai. «Il conto alla ...