Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: “Dopo l’ictus ero in coma, vidi la Madonna che mi disse: ‘Alzati e cammina’. E mi svegliai” (Di martedì 21 febbraio 2023) Quando si suol dire “meglio tardi che mai”. Dopo 53 anni di carriera, i Cugini di Campagna hanno finalmente calcato il palcoscenico del Teatro Ariston gareggiando al Festival di Sanremo 2023. E pazienza se non sono arrivati sul podio, la loro partecipazione è stata in ogni caso un successo. Soprattutto per Ivano Michetti che nel 2021 è stato colpito da un ictus e se l’è vista davvero brutta. È stato lui stesso a raccontarlo, visibilmente commosso, ospite del salotto di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 19 febbraio. “Ho avuto un ictus durante il Covid – ha esordito il 76enne cantante romano – . Ricordo che mi sono alzato dal letto alle 4 del mattino per andare in bagno e sono caduto e quando mia moglie mi ha chiesto cosa avessi, io ho blaterato qualcosa, ma non riuscivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Quando si suol dire “meglio tardi che mai”.53 anni di carriera, idihanno finalmente calcato il palcoscenico del Teatro Ariston gareggiando al Festival di Sanremo 2023. E pazienza se non sono arrivati sul podio, la loro partecipazione è stata in ogni caso un successo. Soprattutto perche nel 2021 è stato colpito da un ictus e se l’è vista davvero brutta. È stato lui stesso a raccontarlo, visibilmente commosso, ospite del salotto di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 19 febbraio. “Ho avuto un ictus durante il Covid – ha esordito il 76enne cantante romano – . Ricordo che mi sono alzato dal letto alle 4 del mattino per andare in bagno e sono caduto e quando mia moglie mi ha chiesto cosa avessi, io ho blaterato qualcosa, ma non riuscivo ...

