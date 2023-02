Italia-Ucraina in tv: orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2023 basket (Di martedì 21 febbraio 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Italia-Ucraina, quinta giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket. Gli Azzurri del ct Pozzecco hanno già in tasca il pass per la fase finale alla rassegna iridata, ma vogliono comunque chiudere in bellezza. Gli avversari, invece, hanno bisogno di un successo per tenere vive e speranze di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Italia-Ucraina delle qualificazioni Mondiali di basket. RISULTATI E CLASSIFICHE qualificazioni ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Il canale, l’e le indicazioni per vedere intv, quinta giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione aidi. Gli Azzurri del ct Pozzecco hanno già in tasca il pass per la fase finale alla rassegna iridata, ma vogliono comunque chiudere in bellezza. Gli avversari, invece, hanno bisogno di un successo per tenere vive e speranze di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indelledi. RISULTATI E CLASSIFICHE...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - santegidionews : Ad un anno dall'inizio della guerra in #Ucraina, Manifestazioni e Fiaccolate per la pace a Roma e in altre città d'… - Florenzi : In Ucraina un anno di guerra è passato e per milioni di persone il dolore continua. Stremate dal freddo, le famigli… - AndreaArrighi4 : Ucraina, Tricarico: 'Da Italia supporto pregiato, per aiuti aerei Kiev punti su F16' - DAmboldi : RT @RisatoNicola: Per tutti quelli che “ci sono nazisti in #Ucraina così come in tutti gli altri stati, #Italia compresa” ho una semplice d… -