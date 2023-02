Italia-India | nel nome della Difesa La visita di Meloni e l’accordo in arrivo

Leggi su formiche

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il governo guarda all’. A inizio marzo il primo ministro Giorgiaatterrerà a Nuova Delhi, dove parteciperà alla conferenza Raisina Dialogue come ospite principale e incontrerà il premier Narendra Modi. I due si erano incontrati l’ultima volta a novembre, alla conferenza del G20 di Bali, dove si erano impegnati ad approfondire la relazione tra i rispettivi Paesi. Secondo The Hindu, la“dovrebbe porre fine a un decennio di gelo” – causato dagli attriti per l’arresto dei due maròni, e non solo – e lasciarselo “saldamente alle spalle” grazie a una nuova cooperazione bilaterale in materia di, che “probabilmente sarà annunciata” durante ladel premier. “Si sta discutendo di un accordo generale sulla cooperazione bilaterale nel ...