Italdonne | Ct Bertolini | con la Corea del Sud bisogna vincere

(Di martedì 21 febbraio 2023) "Ora". Non usa mezzi termini la ct dell'Italia, Milena, consapevole dell'importanza della partita contro ladel Sud, terzo e ultimo appuntamento della trasferta inglese ...

Un obiettivo condiviso anche dalle Azzurre le quali però cercano più che altro una svolta a livello mentale: "In questo momento l'umore non è dei migliori - ha aggiunto Milena- riuscire a ...Il Belgio fa ancora male all'. A Milton Keynes, nella gara d'esordio della 'Arnold Clark Cup', la Nazionale femminile di ... la squadra di Milenanon è riuscita a prendersi la ...

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il Belgio fa ancora male all'Italdonne. A Milton Keynes, nella gara d'esordio della 'Arnold Clark Cup', la Nazionale femminile di calcio è stata sconfitta 2-1, con la rete deci ...