Ita, il Tesoro dà l'ok agli aumenti per i dipendenti. Scontro in cda (Di martedì 21 febbraio 2023) Faro verde del Mef per gli aumenti di salario in Ita Airways. Il ministro Giancarlo Giorgetti si è espresso a favore degli incrementi di stipendio per i lavoratori di Ita Airways. Nonostante la delicata situazione finanziaria della compagnia aerea, il Tesoro si è detto favorevole perchè "si tratta di un adeguamento già previsto pre Covid e stoppato a causa della pandemia con l'impegno a farlo una volta usciti dalle restrizioni". Tuttavia qualcosa non quadra dal momento che Ita è diventata operativa da 15 ottobre 2021, cioè ben oltre l'inizio della pandemia, con i primi casi nel dicembre del 2019. La questione atterra sul tavolo del consiglio di Ita Tecnicamente il cda deve infatti concretamente votare a favore dell'aumento di stipendio chiesto dai sindacati. Gli stessi (Cgil, Cisl e Uil) che hanno firmato un accordo di riduzione del 30-40% per gli ...

