Ita Airways, via libera del Cda all'aumento degli stipendi per i dipendenti: verso la revoca dello sciopero (Di martedì 21 febbraio 2023) Aumenteranno gli stipendi di piloti, assistenti di volo e personale di terra di Ita Airways. Il Consiglio di amministrazione ha dato il via libera e ora attende la mossa dei sindacati, che dovrebbero revocare lo sciopero di quattro ore del 28 febbraio prossimo. La società – che ha convocato le sigle per un incontro mercoledì pomeriggio – precisa che la manovra salariale sarà "strutturale", permetterà alla compagnia di "valorizzare il personale" e anche di "sostenere una campagna di assunzioni" in un mercato fortemente competitivo. Ita ribadisce quindi gli impegni per "l'incremento della flotta" e per "l'apertura di nuovi collegamenti". La prima reazione dei sindacati arriva dalla Uiltrasporti. "Bene" la decisione di Ita, ma "ora aspettiamo una convocazione rapida per formalizzare quanto già ...

