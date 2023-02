Ita Airways, il cda approva l’aumento degli stipendi per il personale (Di martedì 21 febbraio 2023) Il consiglio di amministrazione di Ita Airways «ha approvato l’adeguamento salariale a favore dei propri dipendenti», fa sapere la compagnia di trasporto aereo in una nota. La società spiega di aver superato la fase di avvio e, messi alle spalle i problemi dovuti alla pandemia e gli aumenti del costo del carburante, è pronta a rendere strutturale l’aumento degli stipendi per i propri dipendenti. Adeguare le retribuzioni è «un tassello fondamentale» di attuazione del piano di crescita, per permettere alla compagnia di «valorizzare il personale» formato e addestrato «grazie agli investimenti dell’azienda». La decisione, spiega ancora la società, serve anche a sostenere «una campagna di assunzioni» in un mercato fortemente competitivo. A fine gennaio, il ministero dell’Economia ha ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Il consiglio di amministrazione di Ita«hato l’adeguamento salariale a favore dei propri dipendenti», fa sapere la compagnia di trasporto aereo in una nota. La società spiega di aver superato la fase di avvio e, messi alle spalle i problemi dovuti alla pandemia e gli aumenti del costo del carburante, è pronta a rendere strutturaleper i propri dipendenti. Adeguare le retribuzioni è «un tassello fondamentale» di attuazione del piano di crescita, per permettere alla compagnia di «valorizzare il» formato e addestrato «grazie agli investimenti dell’azienda». La decisione, spiega ancora la società, serve anche a sostenere «una campagna di assunzioni» in un mercato fortemente competitivo. A fine gennaio, il ministero dell’Economia ha ...

