Ita Airways, check - in solo in aeroporto dal 21 al 23 febbraio. Ecco perché. Coinvolti 40mila passeggeri (Di martedì 21 febbraio 2023) Ita Airways cambia il sistema informatico e dal 21 al 23 febbraio i passeggeri potranno fare il check - in dei voli solo nei banchi negli aeroporti di partenza. Si tratta, spiega la compagnia di ...

