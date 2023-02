Istat: in calo registrazioni di imprese, in edilizia - 24,7% (Di martedì 21 febbraio 2023) Per il numero complessivo di registrazioni di imprese, l'ultimo trimestre del 2022 si chiude con una diminuzione congiunturale dello 0,9% e un quadro tendenziale "negativo", in calo del 10,7% rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Per il numero complessivo didi, l'ultimo trimestre del 2022 si chiude con una diminuzione congiunturale dello 0,9% e un quadro tendenziale "negativo", indel 10,7% rispetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Istat: in calo registrazioni di imprese, in edilizia -24,7%: In quarto trimestre 2022, crescono solo alberghi e ris… - uilpanazionale : #Istat. In ripresa la #mobilità interna e le #migrazioni dall’estero, in calo gli #espatri - Prima_Vera56 : @Silvana_demari I dati Istat sono pubblici. Tutti i decessi da 0 a 65 anni sono in CALO. Con % di riduzione molto a… - PaoloStanzani4 : No, la bolletta del gas non scende per merito del governo - Prima_Vera56 : @MrMephisto1969 @matt7gh in calo per tutte le età da 0 a 65 anni. Con un indice di ben oltre il 20% per i giovani.… -