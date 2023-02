Israele, approvata riforma della giustizia (Di martedì 21 febbraio 2023) - 63 voti a favore, 47 i contrari, una maggioranza senza speranza per chi si oppone al progetto di rendere la Corte Suprema assoggettabile all'esecutivo, che potrebbe, con un solo voto in più, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023) - 63 voti a favore, 47 i contrari, una maggioranza senza speranza per chi si oppone al progetto di rendere la Corte Suprema assoggettabile all'esecutivo, che potrebbe, con un solo voto in più, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Israele Approvata la riforma della Giustizia voluta da #Netanyahu, contro l… - RSInews : Israele, approvata riforma della giustizia - La controversa legge è stata accolta in prima lettura dal Parlamento c… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Consiglio di Sicurezza #Onu: gli USA votano documento di condanna d’#Israele. In una riunione sul conflitto israelo pa… - aranciaverde : RT @LaVocediNewYork: Consiglio di Sicurezza #Onu: gli USA votano documento di condanna d’#Israele. In una riunione sul conflitto israelo pa… - LaVocediNewYork : Consiglio di Sicurezza #Onu: gli USA votano documento di condanna d’#Israele. In una riunione sul conflitto israelo… -