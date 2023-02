Isola dei famosi 2023, Suor Cristina nel cast ufficiale della nuova edizione (Di martedì 21 febbraio 2023) Suor Cristina è stata selezionata per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei famosi 2023, il reality show di Mediaset che vedrà protagonisti i naufraghi dal 17 aprile c.a. Dopo aver abbandonato l’abito monacale, Cristina Scuccia ha deciso di sfruttare la sua notorietà e provare questa nuova avventura. Dopo aver vinto la squadra di J-Ax a The Voice of Italy 2014, la ex Suora ha raccontato la sua nuova vita da cameriera in Spagna, ma presto farà ritorno in Italia per prendere parte al programma condotto da Ilary Blasi, come riportato da TvBlog. Oltre a Suor Cristina, il cast includerà anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Vladimir ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 febbraio 2023)è stata selezionata per partecipare alla prossimade L’dei, il reality show di Mediaset che vedrà protagonisti i naufraghi dal 17 aprile c.a. Dopo aver abbandonato l’abito monacale,Scuccia ha deciso di sfruttare la sua notorietà e provare questaavventura. Dopo aver vinto la squadra di J-Ax a The Voice of Italy 2014, la exa ha raccontato la suavita da cameriera in Spagna, ma presto farà ritorno in Italia per prendere parte al programma condotto da Ilary Blasi, come riportato da TvBlog. Oltre a, ilincluderà anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Vladimir ...

