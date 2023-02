Isola, amore al capolinea tra un ex naufrago e la sua fidanzata storica: l’annuncio social (Di martedì 21 febbraio 2023) L’ex concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’ Gilles Rocca è tornato single. Poco fa ha annunciato su Instagram la fine della relazione con Miriam Galanti, alla quale era legato da quattordici anni. Nel lungo post pubblicato sul social, Gilles ha spiegato ai suoi followers i motivi che lo hanno spinto a condividere la notizia pubblicamente, prima che i giornali iniziassero a parlarne ipotizzando scenari che non corrispondono a verità. Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. È difficile dover spiegare il perché e ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 febbraio 2023) L’ex concorrente de ‘L’dei Famosi’ Gilles Rocca è tornato single. Poco fa ha annunciato su Instagram la fine della relazione con Miriam Galanti, alla quale era legato da quattordici anni. Nel lungo post pubblicato sul, Gilles ha spiegato ai suoi followers i motivi che lo hanno spinto a condividere la notizia pubblicamente, prima che i giornali iniziassero a parlarne ipotizzando scenari che non corrispondono a verità. Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. È difficile dover spiegare il perché e ...

