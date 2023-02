Isabella Rossellini è bellissima a 70 anni, non ha mai fatto ritocchi chirurgici e mostra le rughe (Di martedì 21 febbraio 2023) Gli anni passano e con loro passa la gioventù e cambiamo. Cambiamo mentalmente e fisicamente e si vede. Invecchiando siamo quelli di un tempo ma non proprio. Siamo come prima ma in versione ”nuova”. L’invecchiare è un processo normale della vita che dovrebbe come tale essere accettato. La società però non sempre abbraccia questo processo, anzi, spesso viene condannato e criticato. E questo è il caso soprattutto di molte persone famose che fanno i conti con questi giudizi quotidianamente. Ma c’è chi di questi giudizi non ne fa un penso, poiché fiera di essere così com’è. E questa è l’attitudine di Isabella Rossellini che, a 70 anni, è bellissima, con le rughe e a proprio agio con se stessa. View this post on Instagram A post ... Leggi su it.newsner (Di martedì 21 febbraio 2023) Glipassano e con loro passa la gioventù e cambiamo. Cambiamo mentalmente e fisicamente e si vede. Invecchiando siamo quelli di un tempo ma non proprio. Siamo come prima ma in versione ”nuova”. L’invecchiare è un processo normale della vita che dovrebbe come tale essere accettato. La società però non sempre abbraccia questo processo, anzi, spesso viene condannato e criticato. E questo è il caso soprattutto di molte persone famose che fanno i conti con questi giudizi quotidianamente. Ma c’è chi di questi giudizi non ne fa un penso, poiché fiera di essere così com’è. E questa è l’attitudine diche, a 70, è, con lee a proprio agio con se stessa. View this post on Instagram A post ...

