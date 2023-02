Inzaghi | «Lukaku? Buone sensazioni! Critiche? Non ascolto una tipologia»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 febbraio 2023)si prepara a Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico interista, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset (QUI la prima parte della sua intervista), parla delle condizioni die replica alleCONDIZIONI E– Simonesi prepara a Inter-Porto con un grande dubbio di formazione (vedi ultime). Intanto il tecnico interista coccola Romelu: «Sta crescendo, normale che è stato uno stop molto lungo a cui il ragazzo non era abituato. Rimanere fuori 4 mesi non è semplice, è capitato anche a me da calciatore però lui sta lavorando, sta crescendo e si mette sempre a disposizione della squadra. Quindi hosensazioni. Sempre troppe? Fa parte di noi allenatori, io le divido in ...