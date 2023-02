Inzaghi: «Inter, voluto questo percorso! Domani dubbi, Lukaku e Brozovic bene» (Di martedì 21 febbraio 2023) Inzaghi ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia di Inter-Porto. Dopo Acerbi (vedi articolo), l’allenatore ha spiegato il valore della partita di Domani e aggiornato sulle condizioni di Lukaku e Brozovic. CONFERENZA Inzaghi – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Porto. Cosa dovrà mettere in campo Domani la squadra? Sappiamo l’importanza che ha questo ottavo di finale. È normale che nel nostro percorso abbiamo fatto partite di questo tipo, mi vengono in mente le due dell’anno scorso con Real Madrid e Liverpool che poi hanno fatto la finale. Quelle di quest’anno con Barcellona e Bayern Monaco sono state molto impegnative, Domani dobbiamo fare una ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023)ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia di-Porto. Dopo Acerbi (vedi articolo), l’allenatore ha spiegato il valore della partita die aggiornato sulle condizioni di. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonealla vigilia di-Porto. Cosa dovrà mettere in campola squadra? Sappiamo l’importanza che haottavo di finale. È normale che nel nostro percorso abbiamo fatto partite ditipo, mi vengono in mente le due dell’anno scorso con Real Madrid e Liverpool che poi hanno fatto la finale. Quelle di quest’anno con Barcellona e Bayern Monaco sono state molto impegnative,dobbiamo fare una ...

