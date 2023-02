Inzaghi: «Inter, sfidiamo il Porto con entusiasmo! Servirà una partita di testa» (Di martedì 21 febbraio 2023) Simone Inzaghi Intervistato da Sportmediaset alla vigilia di Inter-Porto, dopo la conferenza stampa ha sottolineato la forza degli avversari, che arrivano da dieci vittorie consecutive. CON ENTUSIASMO – Inzaghi tiene alta l’attenzione contro una squadra forte come il Porto di Sergio Conceicao: «Abbiamo un importantissimo ottavo di finale, ci arriviamo con tanto entusiasmo. sfidiamo un avversario forte che arriva da dieci vittorie consecutive che gioca da tanti anni insieme e un allenatore bravo come Sergio Conceicao. Dobbiamo fare una partita buona di testa perché ci saranno dei momenti di difficoltà da superare da squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Simonevistato da Sportmediaset alla vigilia di, dopo la conferenza stampa ha sottolineato la forza degli avversari, che arrivano da dieci vittorie consecutive. CON ENTUSIASMO –tiene alta l’attenzione contro una squadra forte come ildi Sergio Conceicao: «Abbiamo un importantissimo ottavo di finale, ci arriviamo con tanto entusiasmo.un avversario forte che arriva da dieci vittorie consecutive che gioca da tanti anni insieme e un allenatore bravo come Sergio Conceicao. Dobbiamo fare unabuona diperché ci saranno dei momenti di difficoltà da superare da squadra».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter, Curva Nord: 'Dimostrato ancora una volta che Inzaghi non riesce a motivare la squadra per le partite con le… - Inter : Le scelte di Mister Inzaghi per #SampdoriaInter ? Powered by @play_eFootball #ForzaInter - realvarriale : Finisce a reti inviolate #SampdoriaInter. Attacca quasi sempre la squadra di #Inzaghi che però fuori casa conferma… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Il Porto è forte, ma noi stiamo bene e c'è fiducia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Il Porto è forte, ma noi stiamo bene e c'è fiducia' -