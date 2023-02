Inzaghi “Inter pronta per un Porto fortissimo” (Di martedì 21 febbraio 2023) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Conosciamo l'importanza di questo ottavo di finale, l'anno scorso abbiamo fatto partite di questo tipo come le due gare con il Real e con il Liverpool, squadre che poi hanno fatto la finale, quest'anno abbiamo giocato col Bayern e col Barcellona, sono grandi partite che bisogna fare alla grande soprattutto di testa, ci saranno momenti in cui avremo difficoltà e ne dovremo uscire da squadra”. Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro il Porto. “E' una sfida che si gioca sui 180 minuti, domani giochiamo il primo round in casa, serve una gara di corsa e determinazione contro una squadra di assoluto valore che con le italiane negli ultimi anni ha fatto benissimo, mi riferisco a Milan, Lazio, Roma e Juventus, noi speriamo di invertire la tendenza. ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Conosciamo l'importanza di questo ottavo di finale, l'anno scorso abbiamo fatto partite di questo tipo come le due gare con il Real e con il Liverpool, squadre che poi hanno fatto la finale, quest'anno abbiamo giocato col Bayern e col Barcellona, sono grandi partite che bisogna fare alla grande soprattutto di testa, ci saranno momenti in cui avremo difficoltà e ne dovremo uscire da squadra”. Così il tecnico dell', Simone, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro il. “E' una sfida che si gioca sui 180 minuti, domani giochiamo il primo round in casa, serve una gara di corsa e determinazione contro una squadra di assoluto valore che con le italiane negli ultimi anni ha fatto benissimo, mi riferisco a Milan, Lazio, Roma e Juventus, noi speriamo di invertire la tendenza. ...

