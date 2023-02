Inzaghi: «Inter-Porto, dovremo fare grande partita. Lautaro Martinez…» (Di martedì 21 febbraio 2023) Simone Inzaghi ha parlato di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League, dell’attaccante argentino Lautaro Martinez (e non solo). Queste le parole da parte di Simone Inzaghi su Sky Sport in vista di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. «È normale che l’anno scorso, vedendo il cammino che abbiamo fatto, abbiamo incontrato Real Madrid e Liverpool che poi hanno disputato la finale, il girone di quest’anno col Bayern e il Barcellona. Sono queste le partite dove si cresce maggiormente. Noi abbiamo messo questo nel nostro bagaglio, però a questo punto ci dobbiamo concentrare sul Porto perché troviamo una squadra forte sia tecnicamente che fisicamente, che gioca con lo stesso allenatore da tanto tempo, che viene ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Simoneha parlato di, andata degli ottavi di finale di Champions League, dell’attaccante argentinoMartinez (e non solo). Queste le parole da parte di Simonesu Sky Sport in vista di, andata degli ottavi di finale di Champions League. «È normale che l’anno scorso, vedendo il cammino che abbiamo fatto, abbiamo incontrato Real Madrid e Liverpool che poi hanno disputato la finale, il girone di quest’anno col Bayern e il Barcellona. Sono queste le partite dove si cresce maggiormente. Noi abbiamo messo questo nel nostro bagaglio, però a questo punto ci dobbiamo concentrare sulperché troviamo una squadra forte sia tecnicamente che fisicamente, che gioca con lo stesso allenatore da tanto tempo, che viene ...

