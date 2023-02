Inzaghi | «Grande rispetto per il Porto | ma vogliamo fare una grande partita»

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il tecnico dell’Inter, Simone, ha parlato in conferenza in vista della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro ilSFIDA “Sappiamo che importanza ha questa gara. Abbiamo fatto grandi partite con il Real e il Livepool l’anno scorso e anche con Bayern e Barcellona quest’anno. In partite di questo livello ci saranno momenti in cui dovremo usare la testa per uscire dai momenti di difficoltà”. CONCEICAO “Per quanto riguarda Sergio lo vedo con molto piacere, è stato un ottimo compagno di squadra. Da allenatore sta facendo unpercorso. Giocano uncalcio, tecnico e fisico. Ilviene da 10 vittorie e solo 2 goal subiti. Indipendentemente da chi gioca Sergio è stato bravissimo a dare organizzazione alla squadra. Noi ...

Perché Edin Partendo dai dati, che servono a condensare il recente passato in un paio di cifre: nessun giocatore diha partecipato a tanti gol quanto Dzeko, nella fase a gironi di questa ...Inter - Porto dove vederla in tv e streaming L' Inter si tuffa in Europa: esame ottavi di finale di Champions League per la squadra allenata da Simonereduce da unautunno europeo (eliminato il Barcellona nel Gruppo C). L'avversario è ostico: il Porto allenato dall'ex nerazzurro Sergio Conceicao . Andata a San Siro mercoledì 22 ...

Dovremo uscire da squadra dalle difficoltà», ha detto Simone Inzaghi. «Sergio lo rivedo con molto piacere, è stato un ottimo compagno di squadra con cui ho condiviso vittorie alla Lazio. Adesso è un ...