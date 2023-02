Inzaghi e Conceiçao, amici contro: da Eriksson alla Champions (Di martedì 21 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Io e Conceicao siamo 2 allenatori abbastanza giovani. L'ho incontrato a Roma un anno e mezzo fa casualme… - marifcinter : #Inzaghi: 'Rivedo Conceicao con grande piacere. E' un grandissimo allenatore, ha fatto tanta esperienza. Gioca un c… - napolista : #Conceiçao: «Non sono mai stato vicino ad allenare né Napoli né Inter» In conferenza: «La sfida non è tra me e Inz… - Luxgraph : Inter-Porto, Conceicao: 'Bello rivedere Inzaghi, mai stato vicino a Inter e Napoli' - tuttosport : ?? 'Bello rivedere #Inzaghi, insieme abbiamo vinto titoli importanti' ? 'Non sono mai stato vicino a #Inter e… -