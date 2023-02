Inzaghi coerente su Onana-Handanovic per equilibri di spogliatoio (Di martedì 21 febbraio 2023) Inzaghi continua a tenere aperto il ballottaggio tra i suoi due portieri, Onana e Handanovic. Una scelta precisa, coerente con quanto sempre detto, motivata da equilibri di spogliatoio. SCELTA A SORPRESA – La titolarità di Handanovic in Inter-Udinese ha stupito molti, anzi praticamente tutti. Lo sloveno infatti non giocava dalla sfida con la Roma, datata primo ottobre 2022. Assente per quattordici partite di campionato, quattro di Champions League (dove aveva comunque sempre giocato Onana), due di Coppa Italia e una di Supercoppa. La situazione insomma sembrava ormai consolidata. Ma in realtà la porta nerazzurra è sempre aperta, per così dire. Per scelta di Inzaghi. MAI SCELTA TECNICA – Il tecnico infatti non ha mai promosso ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023)continua a tenere aperto il ballottaggio tra i suoi due portieri,. Una scelta precisa,con quanto sempre detto, motivata dadi. SCELTA A SORPRESA – La titolarità diin Inter-Udinese ha stupito molti, anzi praticamente tutti. Lo sloveno infatti non giocava dalla sfida con la Roma, datata primo ottobre 2022. Assente per quattordici partite di campionato, quattro di Champions League (dove aveva comunque sempre giocato), due di Coppa Italia e una di Supercoppa. La situazione insomma sembrava ormai consolidata. Ma in realtà la porta nerazzurra è sempre aperta, per così dire. Per scelta di. MAI SCELTA TECNICA – Il tecnico infatti non ha mai promosso ...

