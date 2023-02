Inviato Isola dei Famosi 2023: i due possibili nomi per il ruolo in Honduras (Di martedì 21 febbraio 2023) Inviato Isola dei Famosi 2023: chi sarà? Mentre emergono i primi nomi dei concorrenti, si fa spazio anche il possibile commentatore a bordo campo che ci parlerà, in diretta dall’Honduras, delle croccanti gesta dei naufraghi arruolati dal reality show. Inviato Isola dei Famosi 2023: i due possibili nomi Uno tra Paolo Ciavarro e Alvin potrebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 febbraio 2023)dei: chi sarà? Mentre emergono i primidei concorrenti, si fa spazio anche il possibile commentatore a bordo campo che ci parlerà, in diretta dall’, delle croccanti gesta dei naufraghi arruolati dal reality show.dei: i dueUno tra Paolo Ciavarro e Alvin potrebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

