Internet Explorer va in pensione e lascia posto a Edge

Il passato 14 febbraio lo storico browser Internet Explorer è andato in pensione, dopo 28 anni di onorata carriera. Un addio che segna la fine di un'epoca e lascia il posto a Edge, programma nato a sua volta nel 2015 e destinato a sostituirlo. In pratica chi ha ancora l'icona di Explorer sul suo personal computer, cliccandoci sopra sarà reindirizzato alla schermata introduttiva del nuovo browser, dando attuazione all'annuncio che era stato dato nel passato mese di giugno da Microsoft. Già dal 17 agosto del 2021, del resto, i servizi web legati a Microsoft 365, ovvero Outlook, Office Online, OneDrive e altri, non potevano più essere fruiti tramite Explorer. Una storia di successo La storia di Explorer può essere considerata ...

